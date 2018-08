Keskerakond on valmis Narvas nullist alustama

Kui kuriteokahtlustuse saanud Narva volikogu keskerakondlased ei astu linnajuhtimisest tagasi, võib see viia olukorrani, kus piirkondlik organisatsioon tuleb nullist üles ehitada, ütles peasekretär Mihhail Korb.

Korb ütles intervjuus ERR.ee veebisaatele "Otse uudistemajast", et vara on sündmustest ette rutata. Ära tuleb oodata tänane Narva piirkonna juhatuse koosolek, millel otsustatu saab lõpliku hinnangu erakonna juhatuse koosolekul reedel.

Kui peaks aga juhtuma nii, et kahtlustuse saanud Narva linnavolinikud ei taandu, võib see kaasa tuua pereheitmise, kinnitas Korb. Tema sõnul on sõnad korruptsioon ja Keskerakond liiga palju koos kõlanud. Seejuures on avalikkuse ootused parteile kõrgemad kui teiste erakondade puhul.

Narvas on kuriteokahtlustuse saanud kaheksa Narva linnavolinikku.

Loe ja kuula Korbi intervjuud ERRi uudisteportaalist.