Keskerakond kukkus Narvas kriisi lävele

Pärast seda, kui kapo esitas kaheksale Narva keskerakondlasest poliitikule korruptsioonikahtlustuse, teatas erakonna juhatus, et kahtlustuse saanud inimesed peavad uurimise ajaks volikogu liikme staatuse peatama ja taanduma juhtivatelt kohtadelt ka linnaasutustest, kirjutab Põhjarannik.

Põhjarannik loetles, et korruptsioonikahtluse alla langes neljapäeval viis Narva linnavolikogu liiget: volikogu esimees Aleksei Voronov, lihtliikmed Ilja Fjodorov, Tatjana Stolfat ja Aleksei Mägi ning volikogu aseesimees Larissa Olenina. Viimane juhib praegu volikogu, kuna selle endine esimees Aleksandr Jefimov jäi tema suhtes jõustunud kohtuotsuse tõttu saadikumandaadist ilma.

Reedel sai teatavaks, et kahtlusaluste nimekiri on pikenenud: lisandusid samuti keskfraktsiooni kuuluvad Jelena Pahhomova, Jelizaveta Tšertova ja Sergei Lvov.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova sõnul ei ole kahtlustuste kohaselt Narva linnavolikogu liikmed ennast taandanud hääletamisest volikogu istungitel, kui otsustati nendega seotud äriühingute suhtes Narva linna omanduses oleva vara tasuta võõrandamise või äriühingu finantseerimise küsimusi.

Kapo on kahtlusalused Narva poliitikud üle kuulanud, nende juures on läbi viidud läbiotsimised, kuid kedagi vahi alla võetud esialgu ei ole. Prokuratuurist täpsustati, et nende suhtes ei ole rakendatud ka töötamise piiranguid.

Keskerakonna juhatus teatas, et kahtlustuse saanud inimesed peavad uurimise ajaks peatama volikogu liikme staatuse ja taanduma juhtivatelt kohtadelt linnaasutustest. Näiteks juhib kahtlusalune Aleksei Voronov Narva vee-ettevõtet AS Narva Vesi ja kuulub ka teiste asutuste nõukogudesse, nagu ka teised kahtlusalused poliitikud.

Keskerakonna Narva piirkonna esimees ja Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles Põhjarannikule, et austab erakonna juhatuse otsust. "Minu isiklik arvamus on see, et tegemist pole mitte korruptsiooni, vaid protseduurireeglite täitmata jätmisega," ütles Toom. "Korruptsioon on isikliku kasu saamine, aga mitte keegi nimetatud inimestest sellest isiklikku kasu ei saanud. Tegemist oli protseduurireeglite mittetundmisega, hääletusreeglite rikkumisega, kuid mitte korruptsiooniga."

Keskerakonna Narva piirkonna juhatus koguneb sel nädalal. Istung uue esimehe valimiseks on määratud neljapäevaks, 16. augustiks. Kui uus volikogu esimees 21. augustiks ikka valimata on, siis saadetakse praegune saadikukoosseis teovõimetuna laiali.