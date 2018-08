Omnival Lätis suured plaanid

Omniva plaanib Lätis järgmise viie aasta jooksul kasvada 30-40% võrra ning avada tuleva aasta lõpuks seal uue logistikakeskuse, vahendas lõunanaabrite majandusleht Dienas Bizness.

Omniva tänavuse esimese poolaasta tulemused Tänavu esimesel poolaastal kasvas Omniva pakiäri kogu Baltikumis 20%, Eestis osutatav postiteenus kasvas 2%.

Tervikuna langes äritulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%.

Esimesel poolaastal olid Omniva äritulud kokku 50,73 miljonit eurot (2017. aastal 51,8 miljonit eurot).

Eriti kiiresti kasvavad tütarettevõtted Lätis ja Leedus: Läti Omnivas kasvas pakiäri 47%, Leedu Omnivas 33%.

Eestis tegutseb Omniva kui riiklik postifirma, millel on lai teenustering, kuid Lätis ja Leedus tegeleb kulleriteenustega, toimetades pakke koju, kontorisse ja pakiautomaatidesse, kirjutab leht. Ehkki esimesed pakiautomaadid tõi Läti turule kohalik ettevõte Post Service, vallutas Omniva sealse turu kiiresti ja on suutnud oma haaret jõuliselt laiendada.

Dienas Bizness kirjutab, et eestlased taipasid kiiresti, et suurim kasum tuleb just rahvusvahelisest pakiärist - Aasia netipoed tahavad oma kaubale siinses piirkonnas ühte esindajat, mitte kolme, ning seepärast otsustas Eesti postifirma investeerida korraga kolme Balti riigi taristusse. Nüüd on selge, et see samm on end ära tasunud.

Lätis SIA Omnivat juhtiv Beate Krauze ütles väljaandele, et Balti ja Skandinaava turg on väga spetsiifiline, kuna "Euroopas ei mõisteta sageli, kuidas siinse piirkonna inimesed ei armasta otse suhelda", vaid eelistavad pakiautomaate. Euroopas levib suund, et netipoest tellitud kauba vastuvõtupunkte rajatakse bensiinijaamadesse ja väiksematesse poodidesse, Suurbritannias on näiteks kõige levinum see, et veebiostu pakke saab kätte kauplustes. "Aga Balti riikides me näeme, et pakiautomaadid töötavad hästi ja see on Läti elanike mentaliteeti silmas pidades õige otsus," ütles Läti Omniva juht.