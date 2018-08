Türgi kehtestas USA kaupadele vastutollid

Ainult tellijale

Tüli Türgi ja USA vahel sai kolmapäeval uut hoogu, kui Türgi kahekordistas USA sõiduautodele, alkoholile ja tubakale kehtinud tollid, hoolimata äriringkondade üleskutsetest normaliseerida kahe riigi suhted.

Vastuseks Türgi alumiiniumile ja terasele kehtestatud tollidele allkirjastas Türgi president Tayyip Erdogan sõiduautodele 120protsendilise, alkoholile 140protsendilise ja tubakale 60protsendilise tolli, kirjutab Reuters.

Samuti tõsteti tolle USA kosmeetikatoodetele, riisile ja kivisöele. „Toodetele kehtestatud tollid on vastus USA administratsiooni sihitud rünnakutele Türgi majanduse vastu,“ ütles Türgi asepresident Fuat Oktay sotsiaalmeedia vahendusel.

Türgi ja USA suhted on keerulised, USA president Donald Trump ei ole rahul, et Türgi ei ole vabastanud koduarestist terrorismisüüdistusega USA kirikuõpetajat, ning on selle eest kehtestanud sanktsioonid kahe Türgi ministri vastu ning tõstnud alumiiniumi- ja terasetolle. See osutus viimaseks piisaks niigi nõrgas seisus liirile ja viis kursi vabalangusse.