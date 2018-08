Suurpangad lasevad eestlased taas välisaktsiatele ligi

Äripäev 21. august 2018, 11:27

Swedbank ja SEB, mis aasta alguses keelasid jaeinvestoritel ADRidega ehk aktsiate hoidmistunnistustega kauplemise ära, on nüüd reegleid taas lõdvendanud.

ADRid pole sugugi eksootilised instrumendid, vaid tihtilugu ainuke variant pääseda ligi näiteks Hiina või Venemaa aktsiatele või mõne muu turu väärtpaberitele nii, et ei saa kaasa valuutariski. Näiteks Equinori (endine Statoil) aktsia, mis kaupleb Oslo börsil, liigitub tavaaktsiaks ning kaupleb Norra kroonides, sama firma on noteeritud ka Frankfurdi börsil ning kaupleb eurodes, aga on väärtpaber ADRi tähenduses. Viimast ei lasknud Swedbank ja SEB klientidel pool aastat osta.

Eestis tegutsevatest pankadest panid ADRid klientidele kinni teadaolevalt vaid SEB ja Swedbank, kuigi oma koduturul nad nii karmid ei olnud. Pangad tuginesid sealjuures tänavu jaanuaris kehtima hakanud Euroopa Liidu määrusele, mis peaks väikeinvestorit börsil kaitsma. Probleem on aga see, et määruse tõttu on Euroopa klientidel kaudnud ligipääs suurtele, tuntud ja pigem turvalistele instrumentidele, eesotsas populaarsetele ETFidele ehk börsil kaubeldavatele fondidele. USA suuremahuliste ETFide keeld on suureks probleemiks kogu Euroopas.

Eesti finantsinspektsioon leidis, et uue regulatsiooni selline tõlgendamine pankade poolt, et ADRid kõik luku taha pannakse, on liiga karm ning pole õige asi, et eestlased enam populaarsetele välisaktsiatele-välisturgudele seetõttu ligi ei pääse.