Inbank tugevdas meeskonda

Inbank ASi juhatusega liitus 6. augustil pikaajalise panganduskogemusega riskijuht Ivar Kallast, kes hakkab vastutama panga grupi riskijuhtimise eest.

Kallast on töötanud panganduse krediidi- ja riskijuhtimise valdkonnas üle 20 aasta. Enne Inbankiga liitumist oli ta Luminor Banki juhatuse liige ja riskijuht. Ligi 19 aastat tegutses Kallast Nordea Eesti filiaali krediidijuhi ja juhatuse liikmena. Kallast on töötanud 3 aastat ka Tallinna Pangas krediidiriski analüütikuna.

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo ütles, et vaadates Kallasti kogemust ja tegevust riskijuhtimise valdkonnas, on selge, et tema lisandumine annab Inbankile väärt täiendust.

Kallast lisas, et teda ajendas Inbankiga liituma uudishimu õppida tundma kaasaegsel tehnoloogial põhinevaid finantseerimislahendusi ning anda panus selle eduloo jätkumisse.

Inbanki juhatusse kuulub viis liiget: esimees Jan Andresoo, finantsjuht Marko Varik, äriprotsesside juht Liina Sadrak, äriarenduse juht Piret Paulus ning riskijuht Ivar Kallast.

Aastal 2015 pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Pank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa ja Austria turult. Inbankil on neljas riigis ligi 170 000 klienti.