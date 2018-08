Tallinna lepingupartner liikus Aivo Pärnaga seotud firmale

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Igal aastal Tallinna linnalt miljoneid eurosid dotatsiooniraha saava bussivedaja MRP Linna Liinid OÜs (MRP) on 90protsendiline osalus liikunud skandaalse Tartu ärimehe Aivo Pärnaga seotud ettevõttele. Ettevõttel on hiljuti tekkinud kopsakas maksuvõlg.

Pärna juhitava APW Varahalduse omanikuks oli maikuuni OÜ HHL Rühm kaudu meedia- ja kinnisvaraärimees Hans H. Luik. Praegu on ettevõtte omanikuks Tõnu Põder, kes varem on kuulunud Pärnaga seotud firmade juhtorganitesse.

Maikuus omandas MRPs enamusosaluse APW Varahaldus OÜ ning juulis tuli Vinni kõrval bussiveofirma juhatusse Liis Puidak, kes on varem olnud näiteks Pärna firma UP Invest juriidiline esindaja.

113 261 eurot oli MRP Linna Liinid maksuvõlg 22. augusti seisuga.

Pärna sõnul on MRP omanikeringis toimunud muutuse põhjuseks see, et Vinni on juba 73aastane ning aktiivsest ettevõtlusest tagasi tõmbumas. „Ta on juba eelmisest sügisest saadik otsinud investoreid,“ teadis Pärn.

Samas on bussivedajate hulgas räägitud juba aastaid nii MRP majanduslikest raskustest kui ka Pärna niiditõmbamisest ettevõttes. Neid jutte on nii Vinni kui ka Pärn varem Äripäevaga vesteldes tagasi lükanud. Kuid Pärnal on olnud täisvolitus esindamaks MRPd erinevatel bussiveohangetel.

Näiteks Tartu bussiveohange oli Äripäeva andmetel üheks põhjuseks, miks Pärn mullu oktoobris kaitsepolitsei poolt kinni peeti. Hanget korraldanud linnamajanduse osakonda kureeris samuti kapo uurimise alla sattunud reformierakondlasest abilinnapea Valvo Semilarski.

Linn hoiab lepingupartneri majandusseisul silma peal

MRP-l on hiljuti tekkinud 113 000 euro suurune maksuvõlg, enamus sellest võlgnevus sotsiaalmaksu tasumises. Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul hoiab linn maksuvõlal silma peal. „Meie huvi on, et lepingu täitmist jätkatakse ilma vigadeta. Siiani pole meil pretensioone ega põhjust lepingu ülesütlemiseks,“ kinnitas Harjo.

Transpordiamet on tema sõnul olnud kontaktis ka liisingufirmadega, kellelt MRP on oma bussid liisinud. „Kui mingisugused ohumärgid hakkavad rohkem ilmnema, siis loomulikult me hoiame kätt pulsil ja oleme ettevõtte juhtidega kontaktis. Viimasel kokkusaamisel MRPga andsid nad lubaduse, et kui neil midagi halvasti läheb, siis nad annavad sellest linnale varakult teada. Jääme uskuma,“ lausus Harjo.

Vinni kinnitusel läheb ettevõttel praegu hästi ning maksuvõlg on ajutine.