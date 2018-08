Tammist lubas idufirmade elu kergemaks teha

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kuigi uus ettevõtlusminister Rene Tammist lubab idufirmade maastikku väetada, ei pruugi tal selleks piisavalt aega olla.

Tammist selgitas, et arutluse alt käisid läbi nii optsioonide maksustamine kui ka äriseaduse küsimus ehk USA, Eesti ja Mandri-Euroopa regulatsioonide ja ärikultuuri erinevused. Viimasele viitas hiljutises intervjuus ka Hinrikus, kes tõdes, et Eestis on mitmeid praktilisi küsimusi, mis idufirmade tegevust ja edasiminekut pärsivad, näiteks peab meil tehingute jaoks minema notarisse. „Selleks, et tuua investor Eestisse allkirja andma, läheb terve päev. Kedagi ei huvita rahakulu, loeb aeg,“ ütles Hinrikus Äripäevale antud intervjuus.

„Ma sooviks riigi juhtimisse tuua start-up-mentaliteeti,“ ütles Tammist pärast kohtumist Eesti idumaastiku suurkujudega, kelle seas nii Ragnar Sass kui Taxifysse äsja tööle asunud Jevgeni Kabanov . Tammist on ka enne ametisse kinnitamist antud intervjuudes märkinud, et tahab Eesti idumaastikku väetada ning luua riigi ja idufirmade vahele partnerlussuhte.

Tammist tõdes, et jätkuvalt pärsib välisinvestorite tegevust Eestis ka pangakontode loomise keerukus. „Pangakontode teema on väga laual ja akuutne. Minul valmis lahendusi täna ei ole,“ nentis Tammist.

„Hele pea“

Eesti idumaailma tipptegija, Garage48, Pipedrive'i ja Clanbeati kaasasutaja Ragnar Sass kiitis uut ministrit, ent kardab siiski, et tema kuuest ametisolekukuust jääb sisuliste muudatuste tegemiseks väheks.

„Ta on üks heledamaid päid, kes on olnud sel alal minister. Esimese tunni ajaga haaras teemasid kiiremini kui teised,“ ütles Sass ja lisas, et kuivõrd paljud probleemid on ka muude ministeeriumide haldusalas, ei usu, et sisulist edenemist võiks oodata. „Kuus kuud on lühike aeg, kõik, kus rahanumber on sees, ei pruugi läbi minna. Justiitsministeerium ei ole näidanud motivatsiooni üles,“ oli Sass pigem kriitiline.

Ta nõustus Tammistiga, et ettevõtjate pangakontode küsimus on jätkuvalt tuline ning ülemäära suurt edenemist näha pole olnud. „Tegemist on nii kompleksse asjaga, et siin pole ühtset lahendust. Küsimus on selles, kui palju me saame tegelikult ära teha, kui me ei suuda esimesi sammegi muuta elementaarseks. Samas on pankasid, kes kuulavad ja mõtlevad kaasa, kuidas teha asja kergemaks. Riigil pole siin väga rolli, sest pangad ise otsustavad oma riskifaktorite üle,“ arutles Sass.

„Kahe kuu pärast saame uuesti kokku ja ma väga tahan näha, mis on selle ajaga liikunud. Leppisime kokku, et paneme paika prioriteedid. Ma usun, et mingid asjad võivad ühest komisjonist teise liikuma hakata. Kas midagi jõustub, on raske öelda,“ oli Sass siiski lootusrikas.

Kuigi Tammist kutsus kohtumise ise kokku ning kohtumisel oli osalejaid üpris kasinalt, jäi Sassi sõnul üritusest siiski veidi valimishõnguline tunne. „On tunda, et valimised on lähedal,“ naeris Sass, viidates sellele, et kohe pärast ürituse toimumist oli sotsiaaldemokraatliku erakonna Facebooki lehel ka meeleolukad fotod rõõmsast Tammistist, kes saabus ürituse toimumispaika Lift99sse moodsa musta jalgrattaga.