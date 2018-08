EKRE endiselt parteide populaarsuse esikolmikus

Augusti keskel BNSi ja Postimehe tellimusel läbi viidud Kantar Emori küsitluse põhjal on kolm populaarsemat parteid Reformierakond, Keskerakond ja EKRE.

Reformierakonna toetus oli augustis 29,8 protsenti, mis on 0,2 protsendipunkti võrra kõrgem kui juuli lõpus. Keskerakonda toetas augustis 23,8 protsenti, mis on sama suur reiting kui juulis. EKRE toetus oli 21,2 protsenti, mis on 0,6 punkti võrra väiksem kui juulis.

