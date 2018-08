Saksamaa jahib Junckeri kohta

Saksamaa kantsler Angela Merkel võib jätta Jens Weidmanni Euroopa Keskpanga presidendi kohast ilma ja soovib hoopis Jean-Claude Junckeri järglasena näha mõnda Saksa poliitikut, kirjutab Handelsblatt.

Tuginedes valitsusega seotud allikatele kirjutab Saksa leht, et Merkeli hinnangul on Euroopa Komisjoni juhi kohal hoopis suurem mõjuvõim Euroopa Liidu tulevikule, mida näitas ka viimatine Junckeri ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine.

Uudis ei pruugi põrmugi meeldida Jens Weidmannile, kellele Merkel keskpanga juhi koha juba praktiliselt ära lubas. Samas tuleb lehe hinnangul arvestada, et keskpanga juhi koht on definitsiooni järgi apoliitiline ning seal tuleb hääletada konsensuslikult koos kõigi teiste nõukogu liikmetega. Weidmann on aga liiga vastuoluline isiksus ning kuulub ilmselgelt niinimetatud pistrike leeri, nii et tema võimekus panna nõukogu oma pilli järgi tantsima on ilmselgelt piiratud.

Nii komisjoni kui ka keskpanga presidendi ametiaeg lõpeb tuleval aastal. Saksamaalt ei ole siiani tulnud ühtegi keskpanga presidenti ning Euroopa Komisjoni eesotsas oli sakslane viimati 50ndatel.