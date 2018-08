Eamets: kriisi veel ei paista

Kiire majanduskasv jätkub nii sel kui ka järgmisel aastal ning kriis lähiajal veel uksele ei koputa, prognoosis Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets.

Eamets rääkis ERRi raadiouudistele, et kasv on olnud juba päris pikka aega, kuid mingil hetkel muutuvad sellised kasvud langusteks. "Ma ei näe praegusel hetkel mulli või väga suurt probleemi. Aga fakt on see, et ükski tõus ei ole igavene," lausus ta.

Eametsa sõnul panevad kaks asja juba pikemat aega enamikku majanduseksperte muretsema: investeeringute langus, ehkki see on olnud väike, ning tootlikkuse väga madal kasv.

"See tähendab seda, et kui tööjõuühiku kulu kasvab ehk palgad kasvavad kiiremini kui tootlikkus, siis väga paljud odavad töökohad viiakse Eestist ära. Mis pikas perspektiivis on ju positiivne, et meil tulevad kallimad töökohad asemele, aga lühemas perspektiivis tekitavad probleemi, et mis me teeme nende inimestega, kes töötuks jäävad. Täna see veel väga suur teema ei ole," tõdes professor.

Statistikaameti andmetel oli Eesti teise kvartali SKP kasv 3,7 protsenti.