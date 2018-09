NG Investeeringud maksab taas korraliku dividendi

Ainult tellijale

Äripäev 02. september 2018, 13:45

Andres Järvingule, Enn Kunilale, Jüri Käole ning veel reale tuntud ja vähemtuntud ettevõtjatele kuuluv valdusfirma NG Investeeringud maksab omanikele üle 17 miljoni euro dividendi.

NG Investeeringud on hiiglaslik investeerimisfirma, mille kõige suurem vara on enamusosalus börsil noteeritud Tallinna Kaubamaja Grupis. Lisaks kuulub kontserni aga ka näiteks jäätisetootja Balbiino ning alkoholimüüja Liviko.

NG Investeeringud tegeleb strateegilise juhtimisega kokku 28 aktiivselt tegutsevas tütarfirmas ning ühes sidusettevõttes (parkimismaja teenust pakkuv Rävala Parkla), mis tegutsevad kaubanduse, tööstuse ja kinnisvara sektoris. Firma äri ei piirdu ainult Eestiga, vaid ulatub ka üle piiri Läti ja Leedu.

Nagu arvata võib, on kontserni peale palgakulu hiiglaslik. Mullu oli kontserni ettevõtete palgal 4888 inimest, kelle palgakulu oli 61,7 miljonit eurot. Aasta varem oli töötajaid 4821 ning siis oli palgakulu 56,9 miljonit. Ühe töötaja keskmine kuutasu oli seega umbes 1052 eurot.

Nagu NG Investeeringutele tavapärane, maksab firma küllaltki korralikku ning stabiilset dividendi. Nii käitutakse ka tänavu - osanikele makstakse välja kokku 17,1 miljonit eurot ehk 2,45 eurot osa kohta.

Väikeomanikke on NG Investeeringutel väga palju, majandusaasta aruandes kulub nende ülesloetlemisele üle 20 lehekülje. 68,75% suurune enamusosalus on siiski koondunud NG Kapitali nimelisse ettevõttesse, mille osalus on omakorda võrdselt neljaks jaotunud. Veerandi omanikud on läbi ettevõtete mõjukad ettevõtjad Andres Järving, Jüri Käo ja Enn Kunila. Neljas osa kuulub Indrek Vanaselja järeltulijatele. Iga suurettevõtja saab seega dividende umbes 2,9 miljoni euro jagu.

Kõik NG Investeeringute suuromanikud on jõudnud ka mullusesse Äripäeva Rikaste TOPi: Järving pälvis loetelus 36. koha, Kunila 48. positsiooni ning Käol tuli leppida 49. kohaga.