Luminor: Eesti majandus kasvab 3,5%

Äripäev 06. september 2018, 12:19

Eesti majandus kasvab 2018. aastal 3,5%, teatas Luminor värskes majandusprognoosis. Eraldi tõi pank esile rahvaarvu suurenemise.

"Rahvaarvu kasv mõjutab positiivselt investeerimise kliimat, kuna tööjõud on oluline sisend investeerimise otsuste tegemisel," teatas pank, lisades, et 2017. aastal ületas sisseränne Eestisse väljavoolu 5200 kodaniku võrra. Euroopa Liidu ja Eesti kodakondsusega isikute sisseränne kasvas aastatagusega võrreldes märkimisväärsed 30% ja 20%.

Luminori värske majandusprognoos toob esile kolm aastat järjest kestnud Eesti rahvaarvu kosumise, mida võib pidada viimase aja parimaks majandusnäitajaks. Rahvaarvu 0,3% kasv ületas möödunud aastal koguni euroala keskmist (0,2%). Kasv on suuresti tulnud sisserändest, kusjuures sisseränne on kasvanud kõrgema elatustasemega riikidest.

Konkurents tööjõule suureneb

Rahvaarvu kasvu taustal jääb Eestis üheks suurimaks väljakutseks tööpuudus, mille näitajad on arenenud riikides langenud kohati juba kriisieelsest tasemest madalamale, teatas pank. See tähendab edaspidi üha kasvavat konkurentsi kvalifitseeritud tööjõu pärast.

SKP puhul prognoosib Luminor 3,5% kasvu mõõdukat aeglustumist. Kasv saab ennekõike tuge sisenõudlusest, aga ka jätkuvast ekspordinõudlusest. Kuivõrd hõive kasv on edaspidi piiratud ning ka välisturgudel on oodata mõõdukamat kasvutempot, jääb pikemaajaline majanduskasv suuresti sõltuma investeeringutest tootlikusse.

"Eelisarendada tasub kiire lisandväärtuse kasvuga teadmistepõhiseid eksportivaid majandusharusid (sh IKT), mis on suutelised looma kõrgemalt tasustatud töökohti," teatas pank.

Maailmamajandus kasvab kiiremini

Maailmamajanduse väljavaade muutus võrreldes Luminori eelmise, märtsis avaldatud aruandega negatiivsemaks, ehkki erinevused on pigem väikesed. "IMFi juuli prognoosi kohaselt on maailmamajanduse kasv 2018. ja 2019. aastal 3,9%, mis on täpselt sama nagu jaanuari prognoosis, ent langusriskid on suurenenud. Tulemused ja väljavaade on olnud piirkonniti suuremate erinevustega, kui varem eeldatud," teatas pank.

Luminori hinnangul kujutab maailmamajanduse kasvule otsest ohtu eelkõige kaubanduspingete kujunemine kaubandussõjaks.