Endine õlletehase juht läks panka juhtima

Äripäev 10. september 2018, 15:45

Täna alustas Inbanki Eestis tegutseva äriüksuse juhina tööd Margus Kastein, teatas ettevõte.

Aastatel 2000-2016 oli Margus Kastein tegevjuht ettevõtetes nagu Saku Õlletehas AS, Aldaris AS ja Ingman Jäätised AS. Viimased kaks aastat on Kastein tegutsenud juhtimis- ja finantskonsultatsioonide alal, seisis pressiteates.

Andresoo ütles, et kuigi Inbanki fookuseks on jätkuv rahvusvahelistumine, on endiselt oluline Eesti ärimahtude kasvatamine. „Pankade seas on meie uue müügi turuosa tarbijakrediidi väljastamisel Eestis ligi 20%, kuid sellega meie ambitsioonid ei piirdu. Kiire areng on proovikivi igale organisatsioonile ja tugevate juhtide olemasolu on parim viis kasvu toetada. Seetõttu on mul rõõm näha Margust meiega liitumas ja usun, et ta aitab Inbankil areneda kiiremini ja fokuseeritumalt,“ ütles Andresoo.

2015. aastal pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa ja Austria turult.