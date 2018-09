Konkurentsiamet võttis betoonitootjate tehinguga aja maha

Äripäev 10. september 2018, 14:14

Prantsuse Consolis, mis sõlmis Eestis betoonelementide tootja TMB ostuks lepingu, peab veel kannatust varuma, sest konkurentsiamet otsustas koondumise kohta avada täiendava menetluse.

See tähendab, et ametil on nüüd neli kuud aega, et koondumisele luba anda või sellest keelduda.

Consolis teatas augusti algul, et lisaks E-betoonelemendile soovib soetada ka betoonelemente tootva TMB. Täpsemalt omandab TMB Consolise Soome tütarfirma Parma OY, sest nagu ka mitmed ehitusvaldkonna inimesed toona ütlesid, siis oli ostu taga Consolise soov ära kasutada TMB head seisu Soome ja Rootsi turgudel.

„Meil on küllalt tugev kliendibaas Rootsis, Soomes ja selline kahe firma kokku panemine annab võimaluse olla paindlikum ja täita olulisi suuri ekspordiprojekte, samas ka Eesti siseturule toota. Lihtsalt paindlikkus ja võimekus suureneb," kommenteeris TMB senine juht ja suuromanik Jaan Luts toona.