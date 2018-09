HKScan püsib noateral

Rakvere lihakombinaat kuulub samuti raskustes Soome lihatootjale. https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180912/NEWS/180919861/AR/0/AR-180919861.jpg

Kauppalehti kirjutab, et kuigi lihakontsern HKScan on üritanud ennast jalule upitada, on ettevõtte probleemid viimase poole aastaga üha suuremaks paisunud.

Eestis kuulub ettevõttele Rakvere lihakombinaat. Väljalastav hübriidvõlakiri on päästerõngas, mis annab vaid veidi lisaaega, aga ühtegi probleemi ei lahenda. Eelmisel aastavahetusel oli ettevõttel netovõlga ligikaudu 208 miljonit eurot, praegu juba 307 miljonit. Kassas oli pool aastat tagasi 51 miljonit eurot, nüüd vaid 13 miljonit.