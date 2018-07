HKScani lihapada parem oodaku

Äripäev 03. juuli 2018, 12:45

Kauppalehti analüütik Ari Rajala hoiatab, et HKScani aktsiat pole mõtet praeguse odava hinna pealt ostma tormata.

Üksteist aastat tagasi maksis Eestiski lihatootmist omava HKScani aktsia 18,5 eurot, nüüd saab aktsia Helsingi börsilt 2,85 euroga. Eestis kuulub HKScanile Rakvere lihakombinaat.

Kerkib küsimus, kas nüüd maksab mõelda aktsia ostmisele, arutleb Kauppalehti analüütik Ari Rajala.

Eelmisel nädalal, keset kuuma grilliaega teatas HKScan, et alustab ametiühingutega läbirääkimisi 211 töökoha kaotamise üle. Ettevõtte käive on kahanenud juba viis aastat järjest, kokku 28 protsenti. 2012. aasta 2,5 miljardi euro suurusest käibest oli eelmiseks aastaks järele jäänud 1,8 miljardit. Ärikasumi pilt on veel nukram – viie aasta taguse 36,7 miljoni asemel kukkus see eelmisel aastal 17,6 miljoni euroga miinusesse.