HKScan tahab välja lasta hübriidvõlakirja

Äripäev 30. august 2018, 14:53

HKscan kaalub hübriidvõlakirja väljalaskmist, et tugevdada omakapitali ja rahandusseisu, kirjutab Kauppalehti.

Kaalutava hübriidvõlakirja suurus on 50 miljonit eurot ja see on plaanis välja lasta lähitulevikus vastavalt turuolukorrale. Saadavat raha kasutatakse üldisteks ärivajadusteks.

H

übriidvõlakirja väljalaskmise peakorraldaja on Nordea.