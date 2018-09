Siim Roode pojast sai lennundusettevõtja

Nii on Bank Rossija ämblikuvõrku meenutavas omanikerägastikus asuva Firmon Overseas Holdings Ltd ametlik omanik Ivan Mironov. Novaja Gazeta andmetel ei ole Mironovil erilist ärilist tausta, et saada 9 protsendi omanikuks pangas, mille omanikeringis on Putini sõpradest oligarhid. Küll on Mironovi, erinevatel andmetel, kas pool- või kasuvennaks Kirill Seleznjov, kes kuulub Venemaa riikliku energiakontserni Gazpromi juhtkonda ning ta on üks lähedasemaid Gazpromi juhi Aleksei Milleri usaldusisikuid. Juba 2001. aastast Gazpromi juhtiv Miller on omakorda Putinile väga lähedane isik. Venemaa Forbes valis Milleri hiljuti ka Venemaa mõjukuselt kolmandaks isikuks Putini ja Sberbanki juhtiva German Grefi järel ning Venemaa uurivatel ajakirjanikel on tõsine kahtlus, et Mironovi nimel olevate Bank Rossija omanikfirmade taga võib olla Miller.

Seda enam, et panga osalus liikus Mironovi nimel olevale firmaderägastikule just Gazpromilt. Samuti on Mironoviga seotud firmad suured Gazpromi lepingupartnerid, teenides lepingutega miljardeid rublasid.

Aktsionäride hulgas ka tšellist

Bank Rossija suurim aktsionär on Putini ihupankuriks nimetatud miljardär Juri Kovaltšuk. Üheksa-protsendiline osalus on Kremliga seotud oligarhil Gennadi Timtšenkol ja tema abikaasal Jelenal. Ligi 6 protsenti panga aktsiatest on terasemagnaadil ja Venemaa rikkaimal inimesel, Severstali suuromanikul Aleksei Mordašovil. Tema vara väärtus hinnati eelmisel aastal ligi 17 miljardile dollarile.

Üle 3 protsendi omab Putini hea sõber tšellist Sergei Roldugin, kelle ootamatu dollarimiljardäriks saamine on liikvele toonud arvamuse, et ta on üks neist, kes hoiab enda nimel Putini varandust.

Ühine pangakonto

Kaks Fort Aero kasutuses olevat lennukit kuuluvad praegu Inglismaal Norwichis registreeritud Essence Energy Ltd-le. Majandusaruande järgi 4 miljoni naela suuruse varaga ettevõte asub Google Mapsist nähtavalt Norwichi rahvusvahelise lennuvälja lähedal ühes pisikeses valges elumajas.

Fort Aero majandusaasta aruandes tuuakse välja, et ettevõttel on vastavalt kokkuleppele Essence Energy Limitediga ühine pangakonto, kus hoitakse Essence Energy rahalisi vahended ligi 900 000 euro väärtuses. „Antud lahendus hõlbustab igapäevast lennukitega opereerimist, kuna lennundusega seotud tehingud ja ülekanded peavad olema kiirelt teostatud,“ edastatakse aruandes. Lisaks kajastus bilansis lennukite omaniku 818 000 euro suurune ettemakse.