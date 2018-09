Ettevõtjad hädas mainekahjuga: infoportaalid avaldavad salajasi ja valeandmeid

Äripäev 17. september 2018, 09:49

Nii ettevõtjad kui kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda on hädas maksehäireid avaldavate infoportaalidega, mis alati ei kontrolli avaldatavate võlaandmete õigsust või avaldavad mitteavalike täitmenetluste andmeid. Ka andmekaitse inspektsioon on portaalide tegevuse luubi alla võtnud, kirjutab ERR.

Eelkõige toob rahvusringhääling välja Julianus Inkasso ja taust.ee, samuti Krediidiinfo ja teatmik.ee portaalid.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda ütles ERRile, et nende poole pöörduvad pidevalt ettevõtjad, kes leiavad täitemenetluste infot maksehäireid kuvavatest infoportaalidest. Need menetlused ei ole Eestis avalik informatsioon. On olnud ka olukordi, kus teine pool on justkui väljastanud arve, ent on jätnud selle teisele poolele kätte toimetamata ning väidab siis, et võlgnik on juba kolm kuud arve tasumata jätnud. Nõnda on portaalid saanud ettevõtjate seas omale "hellitusnime" kättemaksuregister.

Andmekaitse inspektsioon on algatanud seire infoportaalides andmete avalikustamise kohta, mille eesmärk on muuhulgas välja selgitada, millisel õiguslikul alusel andmeid üldse (taas)avalikustatakse.