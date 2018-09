Eesti Õliühing sai uue juhi

Eesti Õliühingu juhatus valis organisatsiooni uueks tegevjuhiks advokaadibüroo Lextal vandeadvokaadi Magnus Brauni.

Braun võtab juhtimise üle Toomas Saksa käest, kes töötas Õliühingu tegevjuhina alates 1998. aastast.

Eesti Õliühingu juhatuse liikme Siret Liivamägi sõnul on Eesti Õliühing muutumises ja seetõttu on ka loogiline, et liitub uus tegevjuht. „Eesti Õliühing ühendab Eesti riigi suurimaid maksumaksjaid ning on strateegiliseks partneriks mitmetele riigiinstitutsioonidele. Me peame seda koostööd väga oluliseks nii seadusandluse arengute kui ka maksupoliitika kujundamise valdkonnas. Magnus Brauni tugev juriidiline ekspertiis väärtustab kindlasti seda koostööd,“ sõnas Liivamägi.

Magnus Braun jätkab tööd ka advokaadibüroos Lextal.