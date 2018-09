Müügitegu 2018 tiitlile kandideerib 15 firmat

Täna pärastlõunal selgub Äripäeva müügi- ja ekspordiveebi bestsales.ee korraldatud konkursi Müügitegu 2018 võitja.

Müügitegu 2018 valitakse eelkõige müügikäibe kasvu järgi. Lisaks on tingimuseks, et ettevõttel peab olema müügikäive aastast 2015, seega pole tegemist alustava ettevõttega, firma on ärikasumis ning töötajaid on enam kui kümme.

Vaata 15 kandideerijat siit.

„Peale algse edetabeli koostamist vaatasime sügavamalt ettevõtte majandusaruannetesse, uurisime käibeprognoose aastaks 2018, kontrollisime veebilehti ja üritasime ettevõtetega kontakti saada. Näiteks juhul, kui telefonile või e-mailile ei vastatud ka peale mitmeid katseid, kukkus ettevõte edetabelist välja,“ kommenteeris valikuprotsessi bestsales.ee toimetaja Aira Tammemäe.