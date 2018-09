Rail Balticu juht astub tagasi

Äripäev 27. september 2018, 10:47

Rail Balticu juht Baiba Rubesa andis täna, kuu enne ametiaja lõppu, sisse lahkumisavalduse, sest ettevõtte juhtimine on tema sõnul pideva kauplemise ja mittemillegitegemise pärast võimatu.

"Baiba Rubesa, Balti riikide ühisettevõtte RB Rail tegevjuht andis ettevõtte nõukogule lahkumisavalduse," kinnitas tema sekretär Läti rahvusringhäälingule.

Rubesa on 6 miljardi euro suurust Rail Balticu projekti juhtinud 2015. aastast ning oleks oktoobris pidanud niikui nii ameti maha panema. Oma lahkumisavalduses ütleb ta, et visioonid projekti juhtimisest ning edasisest käekäigust erinesid kardinaalselt ning mingit ühispunkti ei olnud.

"Selle organisatsiooni, milles ma praegu olen sunnitud kaasa lööma, praegune ülesehitus on täiesti vastuolus kõigi heade juhtimistavadega. Projekti algusest peale peituvad selles huvide konfliktid on ka kõigi osapoolte tegevuse ja tegevusetuse peamiseks põhjuseks. Minu arusaamistega projektide vastutustundlikust juhtimisest läheb see igatahes vastuollu," kirjutab Rubesa.