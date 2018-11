Krüpto-rahapesu tõkestavad peagi karmimad seadused

Rahapesu andmebüroo juhi Madis Reimandi sõnul on nad teinud ettepanekud krüptoraha regulatsioonide tugevdamiseks. Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia

Rahandusministeerium viib peagi valitsusse rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse muudatused, millega karmistatakse juba teist korda krüptorahaga seotud tegevuslubade andmist.

Täpselt aasta ja ühe päeva eest jõustus Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti üle ELi nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv.

Sellega loodi Eestis kaks uut krüptovaldkonda puudutavat mõistet – “virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja” ning “virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja”. Varem oli kasutusel üldisem “alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja”. Asja mõte oli veidi korrastada anarhilist krüptoraha turgu.

Nüüd on aga selgunud, et regulatsioone tuleks siiski veelgi karmistada. Eile teatas finantsinspektsioon (FI), et näeb uue rahapesu riskiallikana just krüptovaradega seotud teenuseid või vastavaid kauplemisplatvorme pakkuvaid ettevõtteid. “Finantsvahendajatel tuleb nende teenindamisel tagada vastav kutseoskus, et tavapäraseid rahapesu ja terrorismi tõkestamise lahendeid kasutades mõista ka teenuste tehnilist eripära ning sealt omakorda tõusetuvaid riske,” teatas FI.