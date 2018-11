Toiduliit kurjustab Nõo lihatööstusega

Toiduliit süüdistab Nõo lihatööstust lipumärgi väärkasutamises, mis võib rikkuda lipumärgi kuvandit.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on Nõo lihatööstuse käitumine lipumärgi (toote päritolumaad tähistav sinimustvalge ring – toim) kasutamisel seadnud kahtluse alla kogu Eesti toidutööstuse usaldusväärsuse. "Taunin avalikult Nõo lihatööstuse aastatepikkust käitumist," ütles Potisepp pressiteates.

Potisepa juhitava toiduliidu teatel on Nõo lihatööstus kasutanud toiduliidu välja antavat lipumärki või sellele sarnanevat tähist väljastpoolt Eestit pärit töötlemata liha pakenditel vaatamata toiduliidu korduvatele sellekohastele märkustele. Seda nii oma kaubamärgi all kui ka Maxima kaubandusketi tarbeks toodetud private label toodetel.

Toiduliit selgitas, et nende välja antav lipumärk sai loodud 2009. aastal eesmärgiga tähistada tooteid, mis on valmistanud Eesti inimesed siinseid tarbijaid ja nende maitse-eelistusi silmas pidades. Selliste toodete ostmisel toetatakse nii kohalikke ettevõtteid kui ka kogu Eesti majandust.

"Nõo lihatööstuse toodete puhul toimus Eestis vaid importtooraine pakendamine ning selliste toodete turustamine lipumärgi või sellele sarnaneva tähise all pole kuidagi tolereeritav," rõhutas Potisepp.

Mis on lipumärk?

Lipumärk ehk sinimustvalge ring tähistab toote päritolumaad. Päritolumaa all peetakse silmas riiki, kus toit on toodetud või valmistatud ehk kus on antud sellele kõige suurem lisandväärtus. Töötlemata toidu puhul nagu värske liha, kala, köögiviljad jpm tähendab tootmine selle kasvatamist ja seetõttu on imporditud ning töötlemata liha lipumärgi või sellega sarnase tähisega märgistamine lubamatu.

Allikas: toiduliit