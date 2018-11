Venemaa lahkuv Stockmann on üks tuntumatest brändidest, kes loob võimaluse uute investeeringute jaoks. Foto: EPA

Colliers: välisinvesteeringud Venemaale püstitavad rekordi

Venemaa kinnisvaraturg kannatab endiselt sanktsioonide surve all, kuid sellegipoolest purustab välisinvesteeringute kogumaht Venemaa kinnisvaraturule tänavu rekordeid, leiab Colliers International Venemaa juhatuse liige ja Peterburi filiaali tegevdirektor Andrei Kosarev.

Kosarev ütles pressiteates, et Venemaa turult lahkuvad eelkõige Põhjala ja Baltikumi investorid. Eriti tuntav on Soome investorite tagasitõmbumine näiteks Stockmanni, Northern Horizon Capitali ja Sponda kaudu. Kuid majanduse stabiliseerudes ning uusarenduste vähesuses on turg muutumas üha atraktiivsemaks paljudele teistele välisinvestoritele.

"Üldpildis küündib välisinvesteeringute maht Venemaal tänavu rekordilise 35 protsendini. Seda toetavad eelkõige globaalsete gigantide nagu nagu PPF, Raven Property Group, Hines ja Leroy Merlin jätkuvad suurinvesteeringud," selgitas Kosarev.