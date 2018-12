May pääses, probleemid jäävad

Theresa May täna Brüsselis. Foto: Reuters/Scanpix

Briti peaministri Theresa May umbusaldamine kukkus konservatiivse erakonna sees küll läbi, ent see ei tähenda siiski, et May tool poleks kõikuma löödud.

Kui Briti peaminister teisipäeval Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga kohtus, leidis aset kentsakas vahejuhtum, mis nii mõnegi meelest andis märku May väljapääsmatust olukorrast. Nimelt ei avanenud May auto uks, kui peaministri auto oli jõudnud kohale, et Merkeliga kohtuda.