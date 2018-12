Tallinn sai eelarve

Tallinna eelarve kasvab uuel aastal 5 protsenti Foto: Erik Prozes

Tallinna linnavolikogu võttis eile vastu tuleva aasta eelarve, mis tänavusega võrreldes kasvab 5 protsenti 761 miljoni euroni.

Tegevuskuludeks läheb 606 miljonit eurot, millest haridusvaldkond võtab 32 protsenti, linnatransport 17 protsenti ning tervise- ja sotsiaalvaldkond 13 protsenti, teatas linnavolikogu.

Tallinn investeerib 2019. aastal üle 135 miljoni euro. Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad (34,5% investeeringute kogumahust) ning haridus- (33,3%) ja kultuurivaldkond (14,9%), mis kokku moodustavad 82,7% investeeringute kogumahust.

„Investeeringuobjektidest võiks ära märkida Reidi tee ehituse, Suur-Sõjamäe ja Tulika tänavad, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Salme kultuurikeskuse renoveerimise ja Linnateatri kvartali väljaehitamise ning Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja, kuhu tulevad ka Kopli Noortemaja uued ruumid," ütles linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Veel paraneb Mihhail Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole. Puuetega laste toetuse määr kasvab uuest aastast 100 euroni.

Opositsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid kurtsid, et opositsiooni ettepanekuid ei võetud üldse kuulda. "Sotsiaaldemokraadid taotlesid näiteks lasteaia kohatasu kaotamist ja lasteaedade renoveerimist, samuti lasteaiaõpetajate ja kultuuritöötajate palgatõusu. Kahjuks ei toetanud linnavalitsus ühtegi neist ettepanekutest," ütles linnavolinik Anto Liivat.

„Loodan, et opositsioonierakondade ettepanekute vaid 6000 euro ulatuses arvestamine linna enam kui 760 miljoni euro suuruses eelarves on tingitud vaid pealinnas juurdunud kehvast valitsemispraktikast. Halvem on olukord siis, kui linnavalitsuse käed on lojaalsustasude tõttu juba nii kõvasti seotud, et vabu vahendeid linna põhiülesannete täitmiseks lihtsalt enam ei jätku,“ kritiseeris Liivat.

Samuti opositsiooni kuuluva reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul võib aga rõõmustada selle üle, et uuest aastast hakatakse maksma kaksikute sünni puhul sünnitoetust praeguse 640 euro asemel 1000 eurot pere kohta.

„Esmased väljaminekud kaksikutega ei ole üksnes topelt, vaid sageli vähemalt kolmekordsed, sest mitmike asjade turg on väike ja tänu sellele on hinnad kõrgemad. Samamoodi on teenused kallimad. Paljud kaksikute pered vajavad igapäevast abi esimestel kuudel, sest just sünnitanud ema ei saa üksi kahe imikuga hakkama," ütles ta.