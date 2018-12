Raadiohommikus: tippinvestori suurim nõrkus

Äripäeva raadio hommikuprogrammi tuleb Jaak Roosaare, kes avaldab eetris oma suurima nõrkuse. Foto: Raul Mee

Teisipäevases hommikuprogrammis on külas väikeinvestor Jaak Roosaare, kellega räägime sellest, kas panustada tuleks ainult oma tugevustele või on hea tegeleda ka nõrkustega.

Ühtlasi paljastab Roosaare oma suurima nõrkuse ning räägib sellest, mida on talle andnud esmakordselt eesti keeles ilmunud Ray Dalio raamat "Põhimõtted".

Sotsiaalmaksupõrandast ning ideest seada see kolmekordse keskmise palga tasemele räägime Nortali asutaja ja juhi Priit Alamäega, kes kuulub idee välja käinud erakonda Eesti 200.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Millised põhimõtted tagavad eduka investeerimiskarjääri ning elu? Eeskujusid, kellelt malli võtta, on kindlasti mitu, kuid üks eredaim näide on investor ja investeerimisfondi Bridgewater Associates asutaja Ray Dalio. Pärast täielikku laostumist vaatas ta enda mõtteprotsessidele ausalt otsa ja pani aluse printsiipidele, mis aitasid üles ehitada ühe maailma suurima investeerimisfondi ja teha temast ühe maailma jõukaima inimese. Ray Dalio põhimõtete üle arutavad LHV vanemmaakler Nelli Janson ning investor ja ettevõtluskõrgkooli Mainor teadusjuht Tõnn Talpsepp. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Aasta on lõppemas ja vaatame üle 2018. aastal silma jäänud reklaamid. Kõik reklaamid on mõeldud tavalisele tarbijale ja sellest vaatenurgast lähtudes arutame 11 reklaami arusaadavust ja toimivust. Saatekülaline on Hando Sinisalu, kes osaleb nii reklaamikoolitustel kui ka reklaamiteemaliste konverentside kokkupanekul. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Ärikonsultatsioonide turul tegutsejate ampluaa on üsna lai. Valdkonna edukaimate hulgas on nii advokaadibürood, audiitorettevõtted kui ka investeerimispanganduse ettevõtted. Erinevad on ka nende pakutavad teenused. Turu seisu ja arenguid räägivad lahti advokaadibüroo Lextal tegevjuht Marge Männiko, KPMG nõustamise teenuse juht Hanno Lindpere ja Superia Corporate Finance'i partner Henrik Igasta. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuula raadiot otse SIIT.