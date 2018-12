Zynga ostab Soome firma 700 miljoni dollariga

Small Giant Gamesi hitt Empires & Puzzles.

USA mängutootja Zynga ostab Soome ettevõtte Small Giant Games, kogu tehingu summa ulatub 700 miljoni USA dollarini, kirjutavad Soome lehed.

Mängude tootmine jätkub Helsingis, kinnitas Helsingin Sanomat.

Esimeses osas maksab Zynga 80 protsendi Small Gianti eest 560 miljonit dollarit ehk 490 miljonit eurot, teatasid ettevõtted, viimased 20 protsenti ostab Zynga kolme aasta jooksul. Tehingu väärtus on kokku 700 miljonit dollarit ehk ligikaudu 610 miljonit eurot.

Small Giant Gamesi taga on virtuaalmaailma Habbo Hotel loojate tuumik, meeskonnas on olnud ka „Angry birdsi“ loonud Rovio ja“ Max Payne’i“ tulistamismängu looja Remedy võtmetegijaid, kirjutas Helsingin Sanomat. Ettevõttes töötab 50 inimest.

Small Giant Gamesi tegevjuht Timo Soininen ütles Talouselämäle, et neile tuli palju pakkumisi tervest maailmast. „Paljud tahtsid rääkida investeerimisest ja teistest variantidest. Arutasime seda meeskonna ja meie investoritega. Meile on oluline, et püsime iseseisvana ja säilitame oma loominguvabaduse. Oleme alles natuke aimu saanud, kuhu võime oma mänguga jõuda,“ ütles ta.

Müüjateks on investeerimisfirmad EQT Ventures ja Creandum, Small Giant Gamesi loojad, ettevõtte töötajad ja hulk teisi investoreid.

Hinnast 330 miljonit dollarit makstakse rahas ja ligikaudu 230 miljonit dollarit Zynga aktsiates, kirjutas Kauppalehti.

Leht märgib, et Small Giant Games kasvatas sel aastal käivet sellises mahus, mis on võimalik ainult märki tabanud mängufirmal. Kui ettevõtte käive oli eelmisel aastal ligi 38 miljonit eurot, siis tänavu on käivet kogunenud juba 163 miljonit eurot. Ettevõtte kasum tuleb Soinineni sõnul 32 miljoni euro kanti. 90 miljonit eurot kasutas Small Giant Games turunduseks.

Ettevõte lasi oma hiti Empires & Puzzles välja kaks aastat tagasi. Sel nädalal kerkis mäng näiteks USA Google Play mängudest paremuselt kolmandaks raha teenivaks mänguks. Fantaasiamängu on alla laetud üle 26 miljoni korra ja seda mängib päevas 1,6 miljonit inimest üle maailma.