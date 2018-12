Palts: poliitikud ei tohi karta võõrtööjõu küsimust

Kaubandus-tööstuskoja juhi Mait Paltsi sõnul läheb Eesti ettevõtjatel praegu hästi, kuid jätkuva kasvu nimel tuleb leida vastus võõrtööjõu küsimusele. Foto: Madis Sinivee

Kuigi Eesti ettevõtjad tõmbavad üha rohkem välisinvestorite tähelepanu, peab valitsus heitma kõrvale poliitilised skandaalid ja hakkama tegelema tõsiselt võõrtööjõu küsimusega, toonitab kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts.

Paltsi sõnul on endiselt suurim probleem süvenev tööjõupuudus ja valitsuse võimetus võõrtööjõu teemat isegi arutada. "Probleem tõstis kvoodi täissaamisega pead juba 2016. aastal ning viimase kahe aastaga on see veelgi süvenenud. Näiteks 2018. aastal sai vöörtööjõu kvoot täis juba kevadel. Jääb vaid küsida, mis saab 2019. aastal?“ küsis Palts.