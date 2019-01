Armin Karu: vägisi kipuvad mõttesse paralleelid 2007. aastaga

Armin Karu on üks neist, kel kriisimõtted peas. Foto: Eiko Kink

Majanduses on juba pikemat aega tunda kriisihõngu, mis ei kao ilmselt ka uuel aastal, leidsid Äripäeva küsitletud ettevõtjad ja eksperdid.

Ettevõtja Armin Karu on üks neist, kel kriisimõtted peas. “Vägisi kipuvad juba mõnda aega mõttesse paralleelid 2007. aastaga,” ütles Karu. “Kõik läks ülesmäge ja tundus, et kohe-kohe vallutame terve maailma,” meenutas Karu ja lisas, et ka Olympicul olid toona suured plaanid, nagu teistelgi. “Tookord olid erandiks pigem need, kes kasvuplaanidele kordajaid külge ei pannud,” ütles ta.