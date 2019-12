Eesti investorid müüsid kesklinnas büroohoone

Ärikinnisvaraettevõtte Colonna investorid ostsid Tallinna kesklinnas Eesti investoritelt büroohoone.

Colonna teatas täna, et möödunud aasta lõpus ostsid firma investorid Tallinna kesklinnas aadressil Lõkke 4 asuva büroohoone, mille peamised üürnikud on Riigi Tugiteenuste Keskus ja Kaitseväe Toetusteenuste Keskus.

Tehingu müügihinda osapooled avaldada ei soovi. Samuti jätab Colonna teates üldse täpsustamata, kes on tehingu teine osapool. "Müüjateks olid erinevad erainvestorid," vastas Colonna Varahalduse COO Margus Kluge.

Riigi Kinnisvara AS müüs hoone aastal 2009 EfTENile umbes 2,4 miljoni euroga. 2013. aastal müüs EfTEN maja ligi 4 miljoni euro eest uutele omanikele - Eesti investoritele, kes ei soovinud oma nime avalikustada, ütles EfTENi juht Viljar Arakas toona.

Kinnistusraamatu järgi kuulus ettevõte alates 2013. aastast OÜ-le Lõkke 4, mille juhatuse liige on algusest peale kuni eelmise aasta lõpuni olnud pensioniühistu Tuleva eestvedajana tuntud Tõnu Pekk.

OÜ Lõkke 4 kuulus omakorda mitmele ettevõttele: Supergate OÜ, Focus Consulting OÜ, Capital Coordination OÜ, TPP Holdings OÜ, Dagny OÜ.

TPP Holdings OÜ kuulub Tõnu Pekile. Ühes omanikettevõttes Supergate OÜ jääb silma üks endine Hansapanga osakonnajuht, kütuseärimees Indrek Gusev, kelle kohta Äripäev kirjutas 2010. aastal, et ta on paari aastaga Venemaal teeninud ligi sada miljonit krooni, millega tõuseb Äripäeva rikaste edetabelisse. Lähemalt tema tegemistest saab lugeda artiklist: "Saladusliku Vene fondi vangerdused Eestis".

Teine huvitav nimi samas ettevõttes on Sandu Huban. Muuseas ka nime vahetanud ja varem Aleksandr Gubanina tuntud Huban on avalikkuse eest varju hoidnud juba aastaid. Hubani äri algas 1990ndatel Ladade müügiga, hiljem tulid kütuseäri Favora tanklaketis ja transiidiäri. 2000. aastal anti talle vaatamata kapo vastuseisust Eesti kodakondsus. 2004 lõpetas ta põllumajandusülikooli loomaarsti erialal. Aastaid tagasi oli tal 1500pealine seakasvatus, kuid see läks likvideerimisele. Huban on Tartu hokiklubi Välk 494 üks kauaaegsemaid rahastajaid. Lähemalt saab lugeda 2010. aasta artiklist "Hansapanga osakonnajuhi peadpööritav edu Venemaal".

Lisaks on näiteks Capital Coordination OÜ kaudu seotud Henrik Karmo ning Focus Consulting OÜ kaudu LHV Panga asutajate hulgas olnud Taavi Lepmets.

Natuke uuest omanikust

Lõkke 4 hoones on üle 4000 ruutmeetri üüripinda. Colonna jätkab lepinguid kõigi seniste üürnikega.

Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul kuulub Colonna portfelli mitmeid hooneid, mille üürnikeks on riigi või kohaliku omavalitsuse institutsioonid. "Suurima tähelepanu olemegi suunanud investeerimisvõimaluste otsimisele Tallinnas, aga huviga jälgime ärikinnisvaraturgu ka Läti ja Leedu pealinnades.“

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub üle 90 ärihoone, milles on kokku rohkem kui 250 000 ruutmeetrit üüritavat pinda ja üle 800 üürniku Eestis ja Lätis.