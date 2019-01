Kuidas kehvadest rahaharjumustest vabaneda?

Raha on inimeste jaoks üks suurimaid stressiallikaid. Kuidas sellega toime tulla?

Rahaga seotud mured võivad olla inimese suurim stressiallikas. Foto: Shutterstock

On valus tõde, et me oleme rahaga seotud harjumustega nii emotsionaalselt kui ka psühholoogiliselt tihedalt seotud. Vahet ei ole, kui suur on sinu emotsionaalne intelligentsus, sa võid ikkagi teha emotsioonidest lähtuvaid oste. Samuti tunned palgapäeval tõenäoliselt ka rahuldus- ja õnnetunnet, kirjutab portaal Inc.com