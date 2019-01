Eelarvetrikid, mis muudavad su raha efektiivsemaks

Kui sul on 2019. aastaks seatud ambitsioonikad eelarveplaanid, siis erinevate trikkidega saad säästa rohkem nii, et sa ei pea oma teenistust suurendama, kirjutab CNBC.

Eelarvetrikid aitavad rohkem raha säästa. Foto: Shutterstock

On ka halb uudis – selleks, et oma teenistusest rohkem välja pigistada, pead ka natuke vaeva nägema. See võib tähendada näiteks seda, et pead oma eelarves teatud kulutustesse varasemast rangemalt suhtuda. Lisaks sellele pead loobuma mõnest halvast harjumusest.