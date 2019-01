Sõõrumaa kaotas juhi, kuid võitis töötaja

Urmas Sõõrumaale kuuluv turvaettevõte USS Security Eesti jätkab üheliikmelise juhatusega, sest senine juhatuse liige Arved Liivrand on juhatuse koosseisust välja arvatud, selgub Äripäeva Infopangast. Sõõrumaa kinnitusel jätkab Liivrand aga tööd ettevõttes ka edaspidi.

USS Security Eestis jäi 24. jaanuar Arved Liivranna viimaseks tööpäevaks juhatuse liikmena. Foto: Tairo Lutter, Postimees/Scanpix Jaga lugu:

Liivrand ise asja kommenteerida ei soovinud. "Kuidas öeldakse ... see on nagu anekdoodis – on teatud asjad, mis on teie mured, ja teatud asjad, mis on minu mured. Ja see ei ole teie mure," märkis ta.

"Ega Arved ei kao kuhugi, ju tal on siis teised funktsioonid seal," sõnas Urmas Sõõrumaa.

Liivrand tegutses turvafirma juhatuse liikmena alates 2016. aasta septembrist. Äriregistri andmetel jäi tema viimaseks ametlikuks tööpäevaks tänavu 24. jaanuar.

USS Security Eesti juhatuses jätkab seega senine juhatuse esimees Raul Parusk ainsa juhatuse liikmena.

Ettevõte kirjutas 2017. aasta majandusaruandes, et 2017. aastal jätkusid ja tugevnesid makromajanduslikud trendid, mis mõjutasid Eesti turvaturgu juba varasematel aastatel. Olulise panuse sisemajanduse koguprodukti kasvu andis ehitussektor, mis võimendas negatiivsest küljest turvaettevõtete tööjõupuudust, sest turvasektor ja ehitussektor jagavad paljuski sama tööjõubaasi. "Nii alampalga kui ka keskmise palga mõjul tõuseb mehitatud valve hind ja kliendid ootavad turvaettevõtetelt mehitatud valve alternatiivina või täiendusena soodsamaid tehnilisi valvelahendusi," kirjutas ettevõte siis aruandes.

USS Security Eesti 2017. aasta käive ulatus 15,5 miljoni euroni, kasvades aastaga 7,7%, ning puhaskahjum oli ligi 190 000 eurot, mis oli aasta varasemaga võrreldes ligi 60% suurem. Ettevõttes töötas 2018. aasta neljanda kvartali seisuga üle 1000 inimese.

Teine kaotus lühikese ajaga

Alles hiljuti kirjutas Äripäev, kuidas Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuse endine juht Mati Pops pidas Urmas Sõõrumaa ettevõtte Rotermann City juhina vastu kuu aega.

"Selliseid asju ma ei kommenteeri üldse," ei olnud Pops nõus selgitama, miks nii kiiresti juhikohalt lahkus. Rotermanni kvartalit arendava Rotermann City juhatusse läks Pops mullu detsembris, kuid lahkus sealt juba tänavu jaanuaris.