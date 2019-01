Eesti Panga uus juht selgub kolme kandidaadi seast

Jaga lugu:

Eesti Panga nõukogu kogunes täna istungile, et arutada, kes kolmest kandidaadist saab keskpanga presidendiks.

Eesti Panga nõukogu liikmed on keskpanga järgmise presidendi võimalike kandidaatidena üles seadnud Swedbank Eesti peadirektori Robert Kiti, Eesti Panga asepresidendi Madis Mülleri ja rahandusministeeriumi asekantsleri Märten Rossi.

Keskpanga nõukogu asub võimalikke kandidaate arutama 12. veebruaril toimuval korralisel koosolekul. Kaheksast liikmest koosnevas nõukogus on edukal kandidaadil vaja saada vähemalt viie nõukogu liikme toetus.

Jaga lugu:

"Eesti Panga presidendiks pürgivad väärikad inimesed. Nõukogu esimehena tahan hea seista, et Eesti Panga järgmise presidendi kandidaadi valimine toimuks avalikkusele läbinähtavalt ja sujuvalt," ütles Mart Laar.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ametiaeg lõppeb tänavu 6. juunil. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ametiaeg lõpeb 6. juunil.