Via 3L saab uue juhi DPDst

Balti riikides tegutseva logistikaettevõtte Via 3L grupi emaettevõtte Via 3L OÜ uueks juhatuse esimeheks saab DPD Eesti pikaaegne juht Rainer Rohtla, kes hakkab juhtima Via 3L kaubamärki kandvaid ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus.

Rainer Rohtla hakkab juhtima Via 3L grupi emaettevõtet. Foto: Raul Mee

Rohtla on logistikasektoris tegutsenud üle 15 aasta, sellest viimased kümme aastat logistikaettevõttes DPD Eesti AS. Alates 2016. aastast töötas Rohtla ettevõttes tegevjuhina.

Via 3Li omanikettevõtte JNG Investments OÜ juhatuse liikme Alger Närska sõnul oli omanikel juba mõnda aega plaan ühendada Via 3Li kaubamärki kandvad ettevõtted üheks grupiks, kuid selle edukaks läbiviimiseks vajati juhti, kes omab logistikasektoris rahvusvahelist juhtimiskogemust. Närska ütles pressiteates, et Via 3Li grupi reorganiseerimise tulemusel saab grupi emaettevõtteks Via 3L OÜ, mis omab kõiki tütarfirmasid Eestis, Lätis ja Leedus. Via 3L OÜ senised juhatuse liikmed Kalle Jaarman ja Rünno Kaiva jätkavad tööd Via 3L OÜ tegevjuhtkonnas.

Osana pikemaajalisest strateegiast muudab JNG Investments oma logistika ärisuuna juhtimisstruktuuri. Logistika ärisuuna emaettevõtteks saab Eestis asuv Via 3L OÜ. Via 3L OÜ ühtsesse struktuuri hakkavad kuuluma kõik Via 3Li kaubamärki kandvad ettevõtted Via 3L Spedition OÜ, Via 3L Latvia ja Via 3L Lietuva.

Via 3Li ettevõtete konsolideeritud käive oli eelmisel majandusaastal 74 miljonit eurot.

Via 3Li omanik on JNG Investmentsi kontsern, mis ühendab ettevõtteid Balti riikides ja Soomes. Grupi ettevõtetes töötab kokku üle 500 inimese. JNG Investmentsi konsolideeritud käive ulatus eelmisel majandusaastal 142 miljoni euroni.