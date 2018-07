Tühjaks jooksnud suurfirma: alustame nullist

Ainult tellijale

Tuntud ekspedeerimisfirmas Via3L Spedition pidid omanikud juhtimise üle võtma, sest senised juhid viisid ettevõtte töötajatest ja väidetavalt ka varast tühjaks. Lahkunud juhid peavad süüdistusi alusetuteks.

Via3L Speditoni omanikeringi kuuluv uus juhatuse liige Meelis Saaresalu rääkis, kuidas ettevõtte omanikud avastasid nädala alguses, et nüüdseks endine juhatus oli sisuliselt ettevõtte ära varastanud. „Peale kontorimööbli ja ühele lauale jäänud Äripäeva transpordi eriväljaande ei ole 20 miljonit aastakäivet tegevasse ettevõttesse suurt midagi alles jäänud. Võllanalja tehes võiks arvata, et lahkujad otsustasid meid ajalehte lauale jättes sel kombel kasvatada,“ rääkis Saaresalu.

Ettevõte kolis väidetavalt teise firmasse

Väidetavalt lahkusid ettevõtte Via3L Spedition töötajad ettevõttesse Nordic Spedition, mida juhib Erki Vään, kes seni Äripäevale selgitusi jaganud pole. Majandusaasta aruannetest nähtub, et veoste ekspedeerimisega tegeleva ettevõttena registreeritud firmas seni tegevust toimunud ei ole. Ettevõtte asutasid kaks inimest, kellest teise ostis Vään tänavu välja. Vään on omanik ja juhatuse liige ka kahes veokite rentimisega tegelevas ettevõttes.

Saaresalu hinnangul on ettevõtte juhatusse kuulunud väikeosanikud Elmer Maas ja Lauri Latt toime pannud kaasaja Eesti äriajaloo ühe tähelepanuväärsema kaaperdamise juhtumi. Tema sõnul manipuleeriti sealjuures töötajatega ja valetati klientidele.

Pilt pole veel selge

Veoettevõtte Linford juht Mihkel Vahe leiab, et Via3L Speditioni omanikud teevad endistele juhtidele liiga.

„Minu teada ekspedeerimisettevõtetel üldiselt ei ole vara, sellepärast mulle tundub, et see kõik ei ole tõsi. Tundub, et neid härrasid (Maasi ja Latti –toim.) üritatakse laimata ja kliente mõjutada,“ sõnas ta ja rõhutas: „Igal mündil on kaks külge. Kahtlustan, et lärmatakse valel aadressil.“

Via3L Speditioni omanikke Vahe ei tea, kuid Maasi ja Lattiga on ta kohtunud. „Eesti veoturg on nii väike, et kõik on omavahel kusagil näinud – olen mõlemaga seminaridel kokku puutunud,“ täpsustas ta.

Vahe kaitseb mõlemat. „Usun, et neil on asjad ilusti läbi mõeldud ja ka omanikke on varem sellisest stsenaariumist teavitatud. Hoian nende poole. Olen tihti nende poolt, kes saavad kahju,“ sõnas Vahe ja lisas naljatades: „Ka jalgpallis.“

Suure osa töötajate lahkumise kohta märkis Vahe siiski, et ei soovi ettevõtte omanikuna sarnasesse olukorda sattuda.

„Keegi ei tahaks seda. Samas on see iga inimese vaba otsus, kuhu ja kellega ta läheb. Vägisi ei saa kedagi kuhugi viia. Arvan, et omanikud olid lihtsalt kaugel kogu asjast. Kuidas saab selline asi juhtuda, et enamik inimesi lahkub samal ajal? Ju siis puudus ülevaade või oli ükskõik, mis ekspedeerimises toimub,“ rääkis Vahe.

Kohtusse kohe ei torma

Ettevõtet on Saaresalu sõnutsi üheskoos arendatud pikki aastaid ja mingeid konflikte omanike ja tegevjuhtide vahel ei ole olnud. „Pigem vastupidi. Võimalik, et meeste ambitsioonid olid suuremad, mis kahetsusväärsel kombel võtsid mõõtme, mida muudmoodi kui varguseks kahjuks nimetada ei saa,“ ütles ta.

Vaidluse kohtusse jõudmisele ei ole Saaresalul veel enda sõnul aega mõelda olnud, sest nad suhtlevad klientidega ja teevad partnerite seas selgitustööd. Ettevõte püüab kliente säilitada, otsides neile lahendusi partnerite kaudu. „Kui saame esimese kriisi kontrolli alla, siis hakkame tegelema sanktsioonide poolega, aga praegune selge prioriteet on kliendid ja äri taastamine.“

Mis saab edasi?

Kuidas juhtunu täpselt Via3L Speditioni edasist tegevust mõjutab, pole veel teada.

Sel nädalal koostööpartneritele saadetud kirjas teatas ettevõte, et minema on viidud praktiliselt kõik vajalik teenuse osutamiseks, mistõttu ei ole neil võimalik neid praegu kvaliteetselt teenindada.

Äripäev vestles Via3L klientidest ettevõtetega Mööblifurnituur ja Da Vinci Food, mille esindajad ei teadnud veel, et juhtunu kliendisuhteid mõjutaks.