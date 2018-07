Miks lahkusid Via3L Speditioni väikeomanikud?

Ainult tellijale

55% JNG Investments OÜ - 45% Jaanus Krigolson - 35% Ahoi Investments OÜ, omanik Kait Liinev - 10% Altent OÜ, omanik Marin Närska - 10% MGS Koolitus & Konsultatsioonid OÜ, omanikud Meelis ja Gerda Saaresalu 45% Terasus Holdings OÜ - 50% Tarne OÜ, omanikud Elmer Maas ja Lauri Latt - 50% SN-Partners OÜ, omanikud Altent OÜ ehk Marin Närska ja MGS Partners OÜ ehk Meelis ja Gerda Saaresalu Allikas: Äriregister

Latti asemel logistika ja ekspedeerimise assotsiatsiooni ajutiselt juhtima hakanud firma Logistika Pluss juht Toomas Orutar näeb asja teisest vinklist. „Lauri Latt oli ettevõttes ka omanik – kui ta olnuks ainult juhatuse liige, oleks selgelt kaaperdamisteema. Ma ei usu, et nad ettevõtte vara varastasid,“ ütles ta.

„Pidi olema suur lahkheli, sest tavaliselt ärimaastikul niimoodi ei tehta. See on suurem pretsedent. Süüdi või õigeks ei oska ma kedagi mõista,“ lisas Orutar.

„Kõik laiutavad käsi“

Eesti ühe suurima ekspedeerija DSV Transport juht Jaan Lepp polnud neljapäeva ennelõunal uut infot kuulnud. „Kõik laiutavad käsi ja ei saa aru, mis seal toimub. Ikka nii uskumatu lugu,“ lausus ta.

Lepp ei osanud pakkuda, mis pani Maasi ja Latti koos töötajatega lahkuma. „Peab olema mingi suuremat sorti lugu,“ sõnas ta. „Tahaks üksikasju kuulda, ei ole teise poole kommentaare kuulnud, aga välja paistab see igal juhul inetu.“

Kas mõni põhjus õigustaks Maasi ja Lati samme? „Neid on ilmselt väga vähe,“ vastas Lepp pärast pikemat pausi. Küsimusele, kui palju raha on vaja uue ettevõtte püstipanemiseks, kostis Lepp, et oleneb, kui suurelt mõeldakse.

Kartus avalikult rääkida

Paljud turul tegutsejad ei julge arvamusi oma nime all avaldada, põhjendades seda hirmuga mõlema osapoolega suhteid rikkuda. Viimasel paaril päeval on suure osa infost inimesed saanud meediast, ka kõned tuttavatele pole selgeid vastuseid andnud. Pakutakse, et olukord pruugi tegelikult olla must-valge ja tüli pidi ettevõttes kerima juba enne nädalavahetust.

„Eks mõlemalt poolt on midagi valesti läinud. Ei usu, et ühed on üdini halvad,“ kommenteeris anonüümsust palunud konkurent, kes kohe rõhutas, et Maasi ja Latti samm ei ole siiski õige. „Tegu on allapoole vööd löömisega. Ilus see ei ole. Olgu seal hallid tsoonid või must-valged värvid.“

Samas koorub vestlustest arvamusi, et töötajad ei läheks kunagi kaasa kehvade juhtidega ning Saaresalul ja Närskal polevat olnud ekspedeerimisfirma töötajatega tihe side. Väidetavalt hakkasid üksikud inimesed Via3L Speditionist juba paar kuud varem lahkuma.

Üks Nordic Speditionisse liikunud töötaja sõnas, et igaüks otsustab ise, kelle palgal on. Kas Saaresalu ja Närska tegid töötajate hinnangul midagi valesti? „Minule ei ütle need nimed mitte midagi. Mina olen suhelnud oma tööandjaga,“ kostis ta, kuid ei vastanud, kuidas lahkumine töötajate jaoks teemaks kerkis.

Selles sektoris peetakse inimeste liikumist ja oma firma püstipanemist üldiselt tüüpiliseks. „Nii nahaalne minek on aga uskumatu,“ kõlas üks kommentaar.

Aastaid tagasi järgnesid töötajatele ka kliendid, nüüd seda pigem ei juhtu. Kui aga kliendid tahaksidki Via3L Speditioniga jätkata, on see võimatu – firmas lihtsalt ei ole töötajaid. Teisalt arvatakse, et ehk suhtuvad kliendid toimunusse rahulikult, sest Nordic Speditionis ootavad ees tuttavad näod.

Võtsid aega vastamiseks

Pea paar päeva rääkisid oma versiooni töötajad kaotanud omanikud. Maas ja Latt võtsid aega vastamiseks, kommenteerides alguses napilt, et nende süüdistused ei vasta tõele. Neljapäeval saabus lõpuks kaks teadet. Esimeses seisis, et Latt esitas logistika ja ekspedeerimise assotsiatsioonile (ELEA) tagasiastumispalve juhatuse esimehe kohalt.

Senine aseesimees Toomas Orutar avaldas, et Latt langetas otsuse teisipäeval enne artiklite ilmumist. „Väga aumehelik. Ta ei ole praegu milleski süüdi mõistetud, aga kui selline skandaal tekib, ei ole vaja halba varju ELEA-le,“ ütles Orutar.

Hiljem saabus järgmine pressiteade, kus seisis, et Maas ja Latt ei lahkunud firmast üleöö ja kergekäeliselt. Nad püüdsid enda sõnul vähemusosanikena mitu aastat enamusosanikega erimeelsusi lahendada. Kumbki pool nägi juhtimist ja ettevõtte arengut erinevalt. Läbirääkimised lõppesid tupikus ja enamusosanike suhtumine tekitas rahulolematust ka töötajates, selgitas Nordic Speditioni esindaja advokaat Paavo Koch.

„Vähemusosanike otsus Via3L Speditionist lahkuda ei saanud teistele osanikele üllatusena tulla,“ rõhutas Koch. Tema sõnul teatasid Maas ja Latt juuni lõpus, et lahkuvad juhatusest. Teisipäeval kogunes küsimuse arutamiseks osanike koosolek, kus Maas ja Latt sattusid Kochi sõnutsi juriidilise rünnaku alla.

Koch rõhutas, et Maas ja Latt ei pannud toime ühtegi õigusrikkumist ega omastanud kellegi vara. „Nad ei kuulu Nordic Speditioni juhatusse ega omanikeringi. Kas ja millisel viisil nad hakkavad ettevõttega edaspidi koostööd tegema, näitab tulevik,“ lisas Koch ja soovitas vastaspoolel pöörduda kohtusse, kui nad tunnevad, et nende õigusi on rikutud.

Sektoris võõrad

Turul tegutsejatega vesteldes ei osata suuromanikke Meelis Saaresalu ja Marin Närskat kirjeldada, sest neid seostatakse eelkõige hulgikaubandusega. Mõlemaga Lotte teemapargi rajanud ettevõtja Kuldar Leis jagab kiidusõnu. „Nad on väga asjalikud, olen saanud nendega väga mõnusalt läbi. Väga kogenud ettevõtjad,“ lausus Leis. Seevastu logistikavaldkonnas on tuntud tegijad Maas ja Latt. Viimast nimetatakse heaks müügimeheks.

Saaresalu ja Närska lõid Via3L Speditioni, sest vajasid ekspedeerimisteenust, meenutati firma algust. Ettevõte pandi kiiresti käima ja teistest firmadest osteti spetsialistid üle. „Tekkis väga ühtehoidev kamp, kus inimesed ei vahetunud pea üldse.“

Firma algusaegu nägid nii Latt, Maas kui ka kolmas tegija Joel Rothberg, kes müüs väikeosaluse tänavu. Kommentaare Rothberg ei jaga.

Kõik oli korras?

Via3L Speditioni suuromanik Meelis Saaresalu vastas advokaadi vahendusel. „Lauri (Latt) ega Elmer (Maas) ei ole kordagi avaldanud soovi osaluse suurendamiseks. Veebruaris lahkus osanike ringist Joel Rothberg, seda Lauri ja Elmeri initsiatiivil, suurendades nii oma osalust. Kuna neil ei olnud vahendeid, laenasime Laurile ja Elmerile osaluse ostuks rahagi,“ teatas ta.

„Meil pole olnud ühtegi vestlust teemal, et midagi oleks kapitaalselt korrast ära, tuleks osalusi ümber tõsta, lahku minna või muud sarnast.“ Saaresalu on kindel, et Latt ja Maas kaaperdasid ettevõtte, ja väide, et midagi pole varastatud, on naeruväärne. „Alles meediakära peale toodi mõned sõiduautod tagasi. Täna (neljapäeval) toodi ka osa arvutitest, aga need olid tühjaks tehtud. Ka nende endi jutt, et nad tegid ju lahkumisavalduse, – ajal, kui olid juba lahkunud –, näitab nende jutu tühjust,“ ütles ta.

Jäägitu usaldus

Saaresalu sõnul usaldasid nad Maasi ja Latti. „Keda siis veel saab usaldada kui omanikest juhatuse liikmeid? Samuti pakkusime Laurile ja Elmerile, et võiksime võtmetöötajate motiveerimiseks neile osaluspakette pakkuda, kuid nad laitsid selle mõtte täielikult maha. Toimunu on lihtsalt väga inetu. Eesti ei ole enam 90ndates, ettevõtluskultuur peaks olema oluliselt kõrgem,“ rääkis Saaresalu.

„Kui Lauri ja Elmer leidsidki, et nende tulevik on mujal, oleks pidanud vähemalt mõned kuud ette teatama, jätma töötajad, kliendid, arvutid ja muu vara ettevõttesse ning alustama oma ettevõtet nullist,“ jätkas Saaresalu. „Kui nad on nii tublid, kui arvavad, siis oleks nad ka ausalt turule saanud tulla. Aga ju siis oli olulisem varastada."