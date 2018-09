Via3L Spedition kaebas töötajad kohtusse

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Logistikafirma Via3L Spedition kaebas kahjutasu välja nõudmiseks kohtusse kõik oma endised töötajad, kes sel suvel firmast lahkusid ja konkureerivasse firmasse Nordic Spedition tööle läksid.

Via3L nõuab oma 25 endiselt töötajajalt ja Nordic Speditionilt kokku üle 7 miljoni euro maksmist väidetavalt kahju hüvitamiseks ja viivisteks, teatas kohtusse kaevatud pool.

Sellisel kujul oma endiste töötajate vastu esitatud nõue on töötajaid esindava vandeadvokaadi Paavo Kochi sõnul Eestis pretsedenditu. "Tõenäoliselt soovib suuromanik sellise käiguga oma endistele töötajatele lahkumise eest kohta kätte näidata ja neile emotsionaalselt survet avaldada. Eestis ei kehti pärisorjus ja töötajatel on õigus endale sobivat töökohta valida. Pereheitmine ei ole õigusvastane tegevus, seda on varem juhtunud ja juhtub ka tulevikus,” ütles Koch.

Advokaadi sõnul on töötajad valmis end esitatud nõude vastu kaitsma ja kaebavad suuromanike poolt hagi tagamiseks taotletud kohtumääruse edasi. “Suuromanike tänane käitumine on kõige ilmekam näide, miks need inimesed ettevõttest üldse lahkusid. Nõue on esitatud valimatult kõigi vastu ja tundub, et suuraktsionäril polnud seejuures isegi teadmist, kes tema heaks töötasid. Näiteks on saanud nõude ka töötaja, kes pärast 1-kuulist katseaega lahkus,” lausus Koch.