Oleks Riia lähedal kas või üks CNG-tankla

CNG-veok Saksamaal Felta gaasitanklas. Foto: Marek Krabi, Apex Logistic

Kui Lätis oleks kas või üks CNG-tankla Riia lähedal, poleks gaasiveokiga Euroopas käimine mingi küsimus, tõdesid Äripäeva teemaveebile Logistikauudised.ee Apex Logisticu mehed, kes võtsid ette 3600 km pikkuse reisi.

Kulud pärast auto Euroopast naasmist lõi kokku Apex Logisticu transpordiosakonna juht Timo Taniel, kelle sõnul tuli umbes viiendik soodsam kui diiselautoga. Keskmine kulu oli 29 kg / 100 km ehk kilomeetri hind oli sõltuvalt gaasi hinnast 23–29 senti. Arvestatav lisasääst tuli tema sõnul aga sellest, et gaasiautod on Saksamaal teemaksust vabastatud. See aitas ka siluda tõsiasja, et surugaas ise on Euroopas kallim.

Eesti-siseseid vedusid tegev Stonewolf katsetas sama autot mõni aeg varem. Test päädis sellega, et ühele samasugusele autole antigi tellimus sisse.

