Raadiohommikus: töötajad pole oma juhtidega rahul

Sellest, kui rahul on töötajad Eestis juhtimise kvaliteediga, kõneleb neljapäevases hommikuprogrammis koolitaja Kaido Pajumaa. Foto: Veiko Tõkman Jaga lugu:

Paljudes uuringutes on välja tulnud, et töötajad ei soovitaks oma juhti tuttavale. Neljapäevases hommikuprogrammis arutame juhtide ja meeskondade koolitaja Kaido Pajumaaga, miks töötajad nii tajuvad ja mida ette võtta.

Arutelu selle üle, kas meil on piisavalt väärt tööjõudu, kütab endiselt kirgi. Uurime EASi Work in Estonia turundusspetsialistilt Kaisa-Triin Kosenkraniuselt, kas Eesti on õnneliku töötamise maa ning mida meie juures hinnatakse.

Saates on külas ka Äripäeva HoReCa TOP-i cateringi kategooria võitja Carmen Cateringi tegevjuht Sten Kosina. Uurime, mis on nende õnnestumise tagamaad ja millisena näevad nad toitlustusvaldkonna tulevikku Eestis.

Hommikuprogrammi juhivad Tiina Saar-Veelmaa ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saate fookuses on Hyperloop - transpordinähtus, mida futuristid ja optimistid kipuvad nimetama ka transpordiimeks. Arutleme selle üle, mis on Hyperloop, missuguseid ajaloolisi nii-öelda Hyperloope on varem katsetatud ja mis neist sai.

Mõistagi kõneleme tänapäevase Hyperloopi puudustest ja voorustest, aga ka sellest, missugusel ettevõttel võiks olla potentsiaali ehitada valmis päris esimene Hyperloop. On see Virgin Hyperloop One või hoopis keegi vähem tuntud ettevõte? Võimalik, et üllatuse teevad hoopis prantslased.

Saate lõpus tüürib jutt aga hoopis automaailma ning arutleme isesõitvate ning elektriautode üle. Saates on külas Tartu Ülikooli polümeersete materjalide tehnoloogia professor Alvo Aabloo. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

13.00–14.00 "Luubi all". Kõneleme hästi teenivast kohtutäiturist, kakaoärimehe probleemidest, valimislubaduste sisust, Keskerakonna kontori ostnud ärimehe muredest, Eestis kohtu ette saadetud ärimehest ja skandaalsest portaalist, kuhu noori meelitatakse. Stuudios on uurivad ajakirjanikud Koit Brinkmann, Eliisa Matsalu ja Marge Väikenurm.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". 22. jaanuaril täitus Eestimaa Talupidajate Keskliidul (ETKL) 30. tegutsemisaasta. Ajad ja olud on olnud erinevad, kuid alati on liidu eesmärgiks olnud peretalude eest seismine. Saates räägime nii ETKL-i sünnist ja algusaastatest kui ka tänastest tegemistest ja tulevikuplaanidest. Saatekülalised on Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats ja peadirektor aastatel 1992-2016 Kaul Nurm. Saatejuht on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Kuulake raadiot otse siit.