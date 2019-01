Nordica hankis Olympicu ja Microsofti endise finantsjuhi

Alates 1. veebruarist asub rahvusliku lennufirma Nordica finantsosakonda juhtima Kristi Ojakäär, kes on varem töötanud Olympic Entertainment Groupi ja Microsoft Eesti Baltikumi finantsjuhina. Kristi Ojakäär hakkab samal ajal kuuluma ka lennufirma juhatusse, teatas riigifirma.

Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Hannes Saarpuu ütles pressiteates, et hea finantsjuhi leidmine pole Eestis kõige lihtsam ülesanne, kuid neil on hea meel, et pikk otsing andis lõpuks hea tulemuse ja rahvusliku lennufirmaga liitub oma ala tipptegija.

Kristi Ojakäär ütles, et lennundus eristub selgelt teistest ärivaldkondadest ning samuti on see esimene kord, kui ta alustab tööd riigi omanduses olevas ettevõttes.

Kristi Ojakäär on lõpetanud 2001. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse eriala.

Nordica kaalub ideed Regional Jet LOTilt välja osta

Nordica juht Hannes Saarpuu ütles eelmise aasta lõpus intervjuus Äripäevale, et Poola lennufirma LOT ei pruugi pikas perspektiivis olla nende lende opereerivale ühisettevõttele Regional Jet kõige parem partner, mistõttu väärib kaalumist idee ettevõte LOTilt välja osta.

Lennufirma nõukogu esimees Peeter Tohver tunnistas detsembris ERRile, et Regional Jeti väljaostmine on kaalumisel,

Nordica lende opereerivast tütarettevõttest Regional Jet kuulub 49 protsenti lennupartner LOTile.

Riigi eraldatud 40 miljonist eurost oli mullu Nordical alles veel 25 miljonit, Tohver ega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas ei kommenteerinud, kas sellest piisaks Regional Jeti väljaostmiseks või kui palju see üldse maksma läheks.

Pensionirahaga osteti lennukeid

Jaanuaris selgus, et riigile kuuluv Transpordi Varahaldus emiteeris 10 miljoni euro ulatuses võlakirju, et riiklik lennufirma Nordica saaks osta ja rentida lennukeid. Võlakirjad omandab LHV.

Transpordi Varahaldus emiteeris detsembri lõpus 10 miljoni euro ulatuses võlakirju 8aastase tähtajaga. Võlakirjade ostjad on võrdsetes osades LHV Pank ja pensionifonde haldav LHV Varahaldus. Transpordi Varahaldus kasutab saadud kapitali ühe CRJ900 tüüpi reisilennuki soetamiseks ning Nordicale edasi rentimiseks.