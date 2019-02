Kruuda maksupettuses süüd ei tunnista

Ärimees Oliver Kruudale kuulunud Tere piimatööstus pääses süüdistusest, sest nõustus riigile tekkinud kahjud kandma Foto: TOOMAS HUIK, Postimees/Scanpix Jaga pilti:

Esmaspäeval alanud kohtuprotsessil maksupettuses süüdistatud ärimees Oliver Kruuda end süüdi ei tunnistanud.

"Hästi palju hakkab siin kõlama nagu mingid tehingud oleks olnud näilikud. Need pole olnud näilikud. […] Need leidsid aset. Ainuke, kes seda peab näilikuks, on prokuratuur," ütles Kruuda kaitsja Elmer Muna Postimehe vahendusel.

Prokurör Martin Tuulik ütles, et sisuliselt oli kogu käibe- ja tulumaksupettuse peaorganisaatoriks Oliver Kruuda.

Loe pikemalt Postimehest.

Kruudat ja teisi asjaosalisi süüdistatakse maksuametile valeandmete esitamine, mille tulemusel on jäetud riigile tasumata nii tulu- kui ka käibemaksu kokku umbes 375 000 euro ulatuses, millest 250 000 eurot on tasumata tulumaks ja 125 000 eurot käibemaks.

Koos Kruudaga astuvad kohtu ette endine Tere nõukogu esimees ja jurist Allan Viirma, Tere endine teenustejuht ja mitut Kruuda firmat juhtinud Rein Lepasson, Tere raamatupidaja ja Kruuda isiklike finantsasjade korraldaja Hjalmar Konno ning Tere finantsosakonnas töötanud Jaanus Rätsep.

Algul olid kahtlustatavate ringis ka AS Tere juriidilise isikuna ja Tere endine pearaamatupidaja Svetlana Svartsova-Štšerbakova, kuid tema pääses süüdistusest, sest tegi prokuratuuriga koostööd ja aitas uurimisele kaasa.

Pääses ka Maag Grupile kuuluv Tere, mis nüüd kuulub Farmi Piimatööstusele, sest pärast toimikutega tutvumist hüvitasid uued omanikud riigile süüaluste maksupettustega tekitatud 382 000eurose kahju.