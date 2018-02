Kohus peab Oliver Kruuda kriminaalasja eelistungit

Maksupolitseinikud pidasid Kruuda kinni 2016. aasta augustis, kui Kruudale kuulus veel piimatööstus Tere, mis oli tol hetkel suurtes võlgades. Nüüdseks on pank Tere Kruudalt jõuga ära võtnud ja Farmi piimatööstusele edasi müünud. Kruuda juhitud Tere sattus ka piimatootjate suure pahameele alla, kuna Kruuda jättis neile pidevalt maksmata. Kruuda peeti poolteist aastat tagasi maksupolitseinike poolt kinni vaid ühe päeva.

Süüdistuse saatis kohtusse prokurör Martin Tuulik, kes on Kruuda käibe- ja tulumaksupettusi kirjeldanud kui tüüpilisi pettusi, mis erinevad tavapärastest juhtumitest väga hea vormistuse poolest. Tuulik on Postimehele öelnud, et pettuses olid kõik lepingud kaetud ja raamatupidamine korras. "Arvestades Tere suurust ei hakkaks need pettused kõrvaltvaatajale suvalisel hetkel silma. Kõik tuli välja maksuameti riskianalüüsist, mis näitas, et nende tehingute taga võib olla midagi kahtlast, ning edasine uurimine seda ka maksuinspektoritele kinnitas," kirjeldas Tuulik.

Postimehe andmeil oli algul kahtlustatavate ringis ka AS Tere juriidilise isikuna ja Tere endine pearaamatupidaja Svetlana Svartsova-Štšerbakova. Viimane otsustas prokuratuuriga koostööd teha ja aitas uurimisele kaasa, pääsedes sellega süüdistustest. Tere, kes kuulub nüüd Farmi Piimatööstus kaudu MAag Grupile, pääses samuti süüdistusest, sest uued omanikud otsustasid pärast toimikutega tutvumist Kruudale ja tema kaaskonnale süüks pandavate maksupettustega tekitatud 382 000eurose kahju riigile hüvitada. Nii Tere kui ka Farmi piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask ütles, et uued omanikud ja juhtkond on otsustatud pöörata Tere elus uus lehekülje ning suunata fookuse ettevõtte arendamisele ja kasvule nii Eestis kui ka välisturgudel.