Raadiohommikus: mehest, kes teenib miljoneid ema tagant varastamise tõttu

Hommikuprogrammis tuleb juttu kentsakast loost, kuidas üks inglane varastas ema tagant 30 000 naela. Foto: Shahzaib Akber / EPA

Hommikuprogrammis tuleb juttu nii Eesti Panga presidendi valimisest, poliitikast, investeerimisest kui ka kentsakast loost, kuidas üks inglane varastas ema tagant 30 000 naela, et panna püsti miljoneid teeniv ettevõtte.

Hommikustuudiosse tuleb ka kaks külalist. Loomus MTÜ liige Martin Garbuz tutvustab loomade eeskoste organisatsiooni koostatud riigikogu valimiste valimiskompassi tulemusi. ASi Kitman Thulema juhataja Aivo Sikkaga vestleme aga mööbliäri murekohtadest ja väljakutsetest.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Liis Amor.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Müügiminutid“. Klient ei taha parimat hinda, vaid parimat otsust! Dominate Salesi juht ja müügitreener Silver Rooger toob oma kogemusest välja ühe kindla kitsaskoha tänases päevas. Robotid tulevad ja sellest pole pääsu, majandus on õnne tipul, tellimusi ei jõua ära täita – tuttav tunne? Kui sa ettevõtjana ohtu ei taju, siis sõidad rajal silmaklappidega! Homse müügiinimese roll on säästa kliendi aega, raha ja olla kliendile usaldusisikuks, kellega koos äri uutesse kõrgustesse tõsta. Saadet juhib Urmas Kamdron.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Saate külaline on laialdase finantskogemusega investor Paavo Siimann. TalTechis õppejõu ametit pidav Siimann on varem töötanud rahvusvahelise ravimiettevõtte finantsanalüütikuna ning Statoil Eesti finantsdirektorina. Kuuleme, mis on Siimanni portfellis, millised on tema investeerimispõhimõtted, miks ta tegutseb just Balti börsidel, mida arvab Baltikast ja Tallinna Veest ning palju muud. Saadet juhivad Liina Laks ja Kaspar Allik.

13.00–14.00 „Eetris on turundusuudised“. Eesti jäätiseturg on üsnagi balansseeritud, uusi tegijaid enam ei mahu. Kas see olukord on ka tegelikult selline? Vanadel jäätisetootjatel on uute jäätistega väga lihtne poodi saada – kas see väide peab paika? Millised jäätisetarbijad on eestlased ja millist maiust nad jäätiselettidelt otsivad? Kui suur turuosa on perefirmal Jäämari? Vestleme ja otsime vastuseid Jäämari juhi Virgo Tuule ja Premia turundusjuhi Lauri Talvega. Saadet juhib Uku Nurk.

15.00–16.00 „Äripäeva fookuses“. Kolmapäeval toimub Kultuurikatlas järjekordne Gaselli Kongress, kus tunnustatakse kiiresti arenevaid ettevõtteid. Sellega seoses kõneleb saate esimeses pooles Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi ajakirjanik Väinu Rozentaliga, kes on viimase viie aasta jooksul kirjutanud gasellettevõtjatest 100 artiklit. Saate teises pooles kuuleb Äripäeva konverentside toimetuse juhi Marili Niidumaa intervjuud lasterõivaste tootja Lenne ühe omaniku Meeli Leemaniga.

Kuula raadiot otse SIIT.