Biomarketi omanik ei teadnud Linnamäe väljumist pikalt ette

Pool aastat tagasi Margus Linnamäele kuuluvast UP Investist strateegilise partneri leidnud ökotooteid müüv Biomarket otsib nüüd uut partnerit. "See otsus ei olnud meile pikalt ette teada," ütles Biomarketi omanik Priit Mikelsaar.

Biomarketi tegevjuht Priit Mikelsaar Tallinna Kaubamaja Biomarketis. Foto: Terje Lepp

Eelmise nädala lõpus teatas UP Invest, et ettevõte soovib keskenduda oma põhitegevustele tervishoiu, meedia ja meelelahutuse valdkonnas, mistõttu on alustanud Biomarketi osaluse müüki.