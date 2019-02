Ostjata Danske laenud lähevad uude ettevõttesse

Finantsinspektsiooni juhatus tegi teisipäeval Danske Banki Eesti harule ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis.

Kui Danske Eesti filiaali antud laenudele pank uut omanikku ei leia, siis kohustab finantsinspektsioon panka rajama uut ettevõtet, mis jääks laene teenindama.

"Põhimõtteliselt need lepingud täidetakse seni, kuni need on ära täidetud, see võib võtta aastaid aega," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler "Aktuaalsele kaamerale".

Kõigepealt ootab finantsinspektsioon ära kõik Danske tegevused laenuportfelli müügil ja alles siis minnakse sellise variandini, lisas Kessler.

Pangal on Eestis 2018. aasta lõpu seisuga ligi 14 700 hoiustajast klienti ning 12 300 laenuklienti. Laenuportfelli suurus küünib üle miljardi euro.

Seni on laenuportfelli ostmiseks huvi avaldanud ainult Coop pank. "Meile on kindlasti huvitav mõte ka Danske olemasoleva laenuportfelli ostmine. Lisaks pakume Danske era- ja äriklientidele atraktiivseid tingimusi hoiustamiseks ja kutsume neid sisuliselt üle tee asuvasse Coop Panka,” ütles panga juht Margus Rink teisipäeval Äripäevale.

Kolmapäeval märkis ta "Aktuaalsele kaamerale", et huvitutakse ainult eraisikute laenudest (ligikaudu pool portfellist) ning arvestades Danske väljastatud laenude madalat tootlust eeldatakse ka märkimisväärset allahindlust.

LHV ja Luminor on börsiteate kohustusele viidates seni võimalikku huvi jätnud kommenteerimata. Swedbank ja SEB hinnangul on praegu võimalikku huvi veel vara hinnata.

Inbanki juht Priit Põldoja on Äripäevale öelnud, et mõnel pangal võis selle vastu aastate eest huvi olla, kuid tänaseks on huvi lahtunud. "Seal on antud suhteliselt agressiivse intressiga laenud. Mulle tundub, et suuremadki pangad pole huvitatud, väiksematest rääkimata," märkis Põldoja.