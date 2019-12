Brave Capitali maksuvõlg kerkis korraks seoses kinnisvara müügitehinguga

Brave Capital OÜ maksuvõlg suurenes üheks päevaks Äripäeva Infopanga andmetel 406 984 euro võrra 495 712 euroni, mis ettevõtte teatel oli tingitud kinnisvara müügitehingust.

Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk Foto: Andres Haabu

Tegemist oli ettevõtte teatel maksuameti käibemaksu tasaarvelduse menetlusega kinnisvaratehingu puhul. Praeguseks on ettevõtte maksuvõlg tagasi 88 000 eurol, mis on ajatatud.

Brave Capital on investeerimisfirma, mille üks viimase aja investeeringuid on Tallinna külje all asuv Veskimöldre elurajoon. Lisaks ühepere- ja ridaelamutele kerkib sinna kaubanduskeskus, mille ankurrentnik on Rimi.

Brave Capitali üks osanikke ja juhatuse liige on Soome ärimees Arto Kalevi Autio, kes jäi paar aastat tagasi avalikkusele silma sellega, et ta ostis pea 3 miljoni euro eest ära Keskerakonna endise kontori vanalinnas. Tehingu hinnast ligi 2 miljonit eurot läks erakonnale. Ettevõtte teine juhatuse liige on Veljo Kuusk.

Äripäev kirjutas, et maksuamet kahtlustas vahepeal Autiot maksupettuses, kuid Autio kinnitusel on kõik tema ettevõtmised olnud korrektsed.

Infopanga andmetel oli Brave Capitali kasum 2017. aastal 4,1 miljonit eurot ja müügitulu 3,6 miljonit eurot.